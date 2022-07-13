شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية من قبل عشاق الكرة الإنجليزية والأوروبية في كل مكان من أجل معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في المباراة التي يترقبها عشاق الكرة بشكل عام.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمُقرر له يوم السبت الموافق 30 يوليو الجارى في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المباراة التي ستقام على ملعب كينج باور ستاديوم.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إنجازات الفريقين في الموسم الماضي

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول في الجولة الأخيرة من البريميرليج، بينما وعلى الجانب الآخر فإن ليفربول قد حقق لقبي كأس الرابطة وكأس الإتحاد الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البطولات الإنجليزية