شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع كوليبالى.. تشيلسي يستهدف صفقة جديدة من قلب باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب نادي تشيلسي من حسم التعاقد مع صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم خطوطه للموسم الكروي الجديد.

تشيلسي يستهدف ضم كيمبيمبي

كيمبيمبي

ويسعى نادي تشيلسي للتعاقد مع بريسنيل كيمبيمبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتكون ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقارير أظهر الجانب الباريسي مرونة في التفاوض مع نظيره الإنجليزي، في ظل توافر كوكبة كبيرة من النجوم في الخط الخلفي.

ومن المنتظر أن تصل الصفقة لما يقارب 42مليون يورو، أي ما يقارب صفقة إنتقال كوليبالي للفريق.

كيمبيمي ليس الصفقة الأخيرة

وتعد صفقة كيمبيمبي ليست الصفقة الأخيرة للفريق، حيث أن البلوز يجهز لمفاجأة مدوية بالتعاقد مع النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، بعد رفض الفريق الباريسي التعاقد معه.

ورفض الفريق الباريسي، جعل الفريق الإنجليزي يخطط للتعاقد مع البرتغالي والتفاوض مع وكيله حول كافة الأمور المادية.



صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي



وتسعى إدارة البلوز لمواصلة سلسلة الصفقات المثيرة بعد حسم صفقة الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح ليفربول ومانشستر سيتي السابق، فى الوقت الذى أظهر بيب جوارديولا أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب خلال الموسم الجديد، فى ظل تألق الجناح الجزائري رياض محرز.

كما أنهى الفريق صفقة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بشكل شبه رسمي فى صفقة اقتربت من نحو 40مليون يورو.

ماذا قدم كيمبيمبي للعب فى الدوري الإنجليزي

بدأ بريسنيل كيمبيمبي مسيرته مع أكادمية باريس سان جيرمان في موسم 2013–14 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 40 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ثم انتقل للعب فى الفريق الأول لنادى باريس سان جيرمان في موسم 2014–15 ليلعب معه ستة مواسم، حيث شارك في 94 مباراة ولم يسجل أي هدف.

كما حقق كيمبيمبي لقب الدوري الفرنسي فى سبع مناسبات مع الفريق، حيث هيمن الفريق على اللقب لأعوام: 2014_2015... 2015_2016.. 2016_2017... 2017ــ 2018... 2018_ 2019... 2021_2022.

ويعد اللاعب من أصول كونغولية، حيث مثل منتخب الكونغو الديمقراطية للشباب، قبل أن يغير اللاعب وجهته في 2014، وبالتحديد بعد إنتقاله لباريس سان جيرمان بشكل رسمي.

ويختار تمثيل منتخب الديوك الفرنسية ويتدرج فى منتخبات الشباب بأعمارها المختلفة قبل أن ينضم للمنتخب الأول الفرنسي فى عام 2018، ويحقق معهم إنجازا تاريخيا بالفوز بكاس العالم 2018 والذي قد أقيم فى روسيا.