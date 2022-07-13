قناة عبرية: خلاف حول القدس يمنع صدور بيان أمريكي فلسطيني خلال زيارة بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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قالت القناة ”12“ العبرية، اليوم الأربعاء، إن خلافا بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة حول ملف القدس، سيمنع صدور بيان أمريكي فلسطيني مشترك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للضفة الغربية ولقائه الرئيس محود عباس.



وذكرت القناة أن ”الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية فشلتا حتى الآن في صياغة بيان مشترك متفق عليه ويتم إصداره، يوم الجمعة المقبل، بعد اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الفلسطيني“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”الوفد الأمريكي اقترح أن يقول البيان المشترك إن الفلسطينيين ستكون لهم عاصمة في القدس الشرقية كجزء من حل الدولتين؛ لكن الفلسطينيين أصروا أن يتم التأكيد على أن القدس بأكملها عاصمة لدولتين“.