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أوكرانيا تقطع علاقاتها بكوريا الشمالية بعد اعترافها بالانفصاليين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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قطعت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، العلاقات مع كوريا الشمالية، بسبب اعتراف بيونغ يانغ بـ“جمهوريتين“ انفصاليتين شرق البلاد.

 

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان على موقعها الإلكتروني: ”نعتبر هذا القرار محاولة من بيونغ يانغ لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا“، بحسب ما أوردته ”رويترز“.

 

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا، شرق أوكرانيا، أعلنوا في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية اعترفت بـ“جمهوريتَي“ دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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