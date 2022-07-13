شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الانعقاد الثانى.. مجلس الشيوخ عقد 46 جلسة عامة وناقش 9 مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن حصاد وأعمال وإنجازات مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثانى، من الفصل التشريعى الأول، والذى استمر نحو 9 أشهر، مجموعة من الأرقام التي ترصد إنجازات المجلس، إذ كشف تقرير إنجازات مجلس الشيوخ أن عدد الجلسات العامة التى عقدها المجلس بلغ 46 جلسة عامة، بواقع ساعات عمل: 81 ساعة و50 دقيقة، حيث بلغ عدد المتحدثين: 997 متحدثا، وعدد المداخلات: 527 مداخلة، وشهدت الجلسات تمثيل حكومى بواقع 140 ممثلا.

وبلغ عدد مشروعات القوانين التى ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثانى 9 مشروعات قوانين، وبلغ عدد الجلسات التى عقدت لمناقشة مشروعا القوانين 30 جلسة، وعدد مداخلات الأعضاء فى مناقشات مشروعات القوانين 500 مداخلة، ويعد مشروع قانون العمل أطول مشروعات القوانين زمنا فى المناقشات حيث استغرق 17 ساعة و30 دقيقة.

وناقش المجلس خلال دور الانعقاد المنتهي قبل عيد الأضحي مباشرة عدداً من مشروعات القوانين الهامة كان أبرزها.. التخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين، قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوى الاعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.