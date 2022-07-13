شكرا لقرائتكم خبر عن موازنته مستقلة.. القانون يجيز لصندوق دعم السياحة والآثار تأسيس شركات مساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، للصندوق تأسيس شركات مساهمة، سواء بمفرده أو مع آخرين أو المساهمة في شركات قائمة.

ونصت المادة 8، على أن يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

فيما تنص المادة (9) على يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

ووفقا للمادة تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.