شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما قدمه كوليبالي مع نابولي قبل الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رتوش قليلة تفصل السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، عن الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات تشيلسي مع خاليدو

خاليدو كوليبالي

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي دخل في مفاوضات مع نادي نابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي، وبالفعل توصل الطرفان لاتفاق بالحصول على خدمات السنغالي، مقابل 40 مليون يورو، حسبما ذكرت التقارير الصحفية.

كوليبالي، لفت أنظار توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، خلال الموسم الماضي، وطلب بتدعيم خط الدفاع بضمه في الميركاتو الجاري.

من هو خاليدو كوليبالي

خاليدو كوليبالي، هو لاعب كرة قدم يحمل الجنسيتين السنغالية والفرنسية يلعب في مركز الدفاع ومنتخب السنغال لكرة القدم، وُلد في 20 يونيو 1991، لوالدين سنغاليين في فرنسا.

ماذا قدم كوليبالي مع نابولي

السنغالي خاليدو كوليبالي، بدأ مسيرته الكروية في ميتز الفرنسي، ثم إلى جينك في عام 2012، وفي عام2014 انتقل إلى نابولي.

وخاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع ثمانية آخرين، وتوج السنغالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وفي الموسم المنقضي، شارك كوليبالي في 27 مباراة في الدوري الإيطالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.