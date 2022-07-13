شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعُلن حسم صفقة رحيم سترلينج من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجارى رحيل النجم ومهاجمه رحيم سترلينج بعدما لعب حوالى 7 سنوات مع الفريق السماوي، والتعاقد والانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة 5 مواسم مقابل 50 مليون يورو.

تشيلسي يعُلن حسم صفقة سترلينج

وكان رحيم سترلينج قد انضم إلى صفوف فريق مانشستر سيتي قبل 7 مواسم في عام 2015 في صفقة بلغت 63 مليون يورو من صفوف فريق ليفربول، ولا يرغب سترلينج في البقاء في مانشستر سيتي خاصة أنه خرج من حسابات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وقال سترلينج عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "سبعة مواسم، 11 بطولة كبيرة، ذكريات ستظل مدى الحياة، إلى طاقم التدريب الذي لعب دورًا هائلًا في تطوري على مر السنين، إلى زملائي في الفريق الذين أصبحوا أكثر من مجرد أولئك الذين أشاركهم في الملعب".

رحيم سترلينج يطير إلى أمريكا للانضمام إلى تشيلسي

وكان رحيم سترلينج قد سافر في الأيام القليلة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد لوس أنجلوس من أجل الكشف الطبي الذي سيوقعه مع فريق تشيلسي، وبداية المعسكر رفقة البلوز استعدادًا للموسم الكروى الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وبحسب التقارير الصحفية فإن رحيم سترلينج قد انهى جميع المفاوضات رفقة فريق تشيلسي وقام بالتواصل مع المدرب الألماني توماس توخيل من أجل معرفة دور اللاعب في الفريق في الموسم الجديد.

مهارات رحيم سترلينج