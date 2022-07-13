خادم الحرمين يتلقى اتصالات من قادة 6 دول

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج. كما قدر الرئيس الفلسطيني عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها لكافة الامكانيات خدمةً للحجاج.

وشكر خادم الحرمين فخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

كما تلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام، كما تلقى خادم الحرمين اتصالا من رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سموه على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز أيضا اتصالا هاتفيا من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لأمير قطر على تهنئته الأخوية.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره للرئيس المصري على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.

كما تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد. وهنأ سعيد خادم الحرمين بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لفخامته على مشاعره الأخوية، مؤكداً حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.