روسيا تعلن إسقاط طائرات أوكرانية

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت طائرتين من طرازي سوخوي سو-25 وسو-24 وهما طائرتان من الحقبة السوفيتية استخدمتها القوات الجوية الأوكرانية - فوق منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، إلى جانب طائرة أخرى من طراز سو-25 وأخرى من طراز ميغ-29، وهي طائرة مقاتلة سوفيتية، في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

إلا أن القوات الجوية الأوكرانية نفت اليوم الأربعاء إسقاط القوات الروسية أربع طائرات عسكرية.

ورفض المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات هذا التصريح ووصفه بأنه دعاية.