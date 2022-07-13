خسائر مائية واقتصادية.. خبير مياه يكشف: ما هي أضرار الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك أضرارًا متعددة لقيام إثيوبيا ببدء الملء الثالث لسد النهضة.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، تحدث شراقي عن أضرار التخزين الثالث، موضحًا أنه فيما يخص الأضرار المائية والاقتصادية، فأي كمية مياه تخزن فى السد قليلة أو كبيرة، هذا العام أو الأعوام القادمة هي مياه مصرية- سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية وغيرها.

وأضاف خبير المياه: "وبالنسبة للسودان ارتباك فى تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة."

وتابع: "بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي الزراعية وبعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على توزيع الكهرباء عن طريق مصر لآسيا وأوروبا نتيجة التوتر وعدم الاتفاق."

وكان شراقي قد كشف أن صوراً التقطتها أقمار صناعية، الإثنين، أوضحت بدء إثيوبيا الملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

وقال الخبير المصري، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إنه وفقاً لصور الأقمار الصناعية، فإن إثيوبيا بدأت الاثنين، التخزين الثالث لسد النهضة، حيث بدأت المياه في تخطي مستوى البحيرة من العام الماضي، فضلاً عن اختفاء بعض الجزر الصغيرة، واقتراب المياه نحو سد السرج وهو السد الركامي المقوس.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية يوليو الحالي في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف عند منسوب 590 مترا فوق سطح البحر للممر الأوسط، وذلك لتخزين نحو حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 مترا لتخزين 5.5 مليار متر مكعب، ليصبح إجمالي التخزين 12 مليار متر مكعب عند منسوب 590 مترا، أو 13.5 مليار متر مكعب عند منسوب 595 مترا. وأكد أنه في نهاية التخزين، سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط للسد.

وفي وقت سابق، أكد شراقي أن أضرار التخزين الثالث في سد النهضة، متعددة وهناك فرق بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الاطلاق، وتقوم الدولة على ترشيد الاستهلاك، و إنفاق عشرات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الرى والزراعة، وإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وغيرها حتى تحافظ على احتياطى مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين".

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "وتنقسم أضرار التخزين المائي في إثيوبيا إلى أضرار مائية واقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وبيئية".