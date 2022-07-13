شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أفعال بموجبها يصبح الشخص شريكا فى الجريمة اعرف التفاصيل بقانون العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطرق الباب الرابع من قانون العقوبات المعنون ب" اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة" لتعريف جامع مانع لكل من فاعل الجريمة والشريك فيها، وفيما يلى نستعرض هذه التعريفات وفقا لنص القانون.

وتنص المادة رقم 39 من القانون على: ​يعد فاعلا للجريمة:(أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.

(ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.



مادة رقم ذ40 يعد شريكا في الجريمة:

(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.