شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مدنيين جنوب أوكرانيا وتسجيل 28 ضربة صاروخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل خمسة مدنيون على الأقل في منطقة "ميكولايف" جنوب أوكرانيا، طبقا لما ذكره نائب رئيس المكتب الرئاسي.

وأضاف كيريلو تيموشينكو على "تليجرام" أن هناك إطلاق لنيران المدفعية الروسية في منطقة "ميتوكفا" شرق العاصمة الإقليمية، ميكولايف.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28 ضربة صاروخية في العديد من المستوطنات، وألحقت أضرار بمستشفى ومبان سكنية.

وأكد الجانب الروسي قصف مدينة "ميكولايف"، وتحدث عن هجمات على موقعين لقيادة الجيش الأوكراني، فيما قال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو أن أكثر من 350 جنديا أوكرانيا قتلوا.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الجيش الروسي عن قصف لمستودع ذخيرة ومركبات عسكرية في منطقتي "دونتسك" و"زابوريجيا"، ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.