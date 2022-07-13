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بوشلين يؤكد أن كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إن كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك.

 

وجاء في بيان منشور: "يستمر تعزيز المكانة الدولية لجمهورية دونيتسك الشعبية ودولتها. هذا انتصار آخر لدبلوماسيتنا".

 

ووفقا له، سيصبح هذا القرار الأساس لمزيد من تطوير العلاقات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي وستزيد الشراكة من جغرافية التجارة للمؤسسات.

 

وأضاف بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير"، كما أعرب عن أمله في تعاون نشط ومثمر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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