شركات أمريكية: العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع تحقق إنتاجية أعلى مع معدلات مرتفعة للسعادة لدى الموظفين

اسماعيل عبد الحي - بدأت العديد من الشركات الأمريكية تجربة نظام العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع بدلا من 5.

أما من اشتركوا في هذه التجربة فقد طلب منهم تطبيقها لمدة 6 شهور، على أن تنخفض معها ساعات العمل من 40 ساعة أسبوعيا.

وخلصت التجارب التي خاضتها عدد من الشركات إلى انها تسعى لإنتاجية أعلى مع معدلات أكثر إرتفاعا للسعادة لدى الموظفين من الذين اقتصر دوامهم على 4 أيام فقط في الأسبوع.

ويشار إلى أن الحكومة الفدرالية الأمريكية لم تعلن عن تبنيها لهذا التمشي رسميا، فقط هي تجارب في عدد من الشركات في قطاعي الصحة والتكنولوجيا.

وقد قررت هذه الشركات خوص التجربة من أجل الحفاظ على الموظفين من أصحاب الكفاءات وتقديم الحوافز لهم لعدم التفريط بهم للمنافسين الآخرين، حسب شهادات عدد من مديري هذه المؤسسات.