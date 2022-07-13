شكرا لقرائتكم خبر عن عكس الطيار - نجم تشيلسي يفاجئ الإدارة بقراره النهائي حول الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي سعيه للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وترغب إدارة البلوز في التعاقد مع جناح قوي ليدعم صفوف الفريق في الناحية الهجومية إلا أن الإدارة حتى الآن لم تتوصل لاتفاق نهائي مع أي لاعب من الدوريات الكبرى.

العروض تنهال على نجوم تشيلسي

إضافة إلى ذلك، فيعاني الفريق من بعض اللاعبين الذين قد يرحلوا عن النادي خلال الفترة القادمة في ظل العروض التي تنهال على اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن ماسون مونت لاعب وسط هجوم فريق تشيلسي، عكس العديد من اللاعبين داخل البلوز ويرغب في البقاء داخل قلعة الستامفورد بريدج.

مونت يرفض الرحيل عن تشيلسي

ماسون مونت

ويمتلك مونت صاحب 23 عاما عقدا مع البلوز ينتهي في صيف 2024، أي بعد موسمين من الآن، إلا أن هناك العديد من العروض التي تم تقديمها للاعب من أجل الانتقال إليهم الموسم المقبل.

وأبرز رومانو تصريحات مونت حيث كتب الصحفي الشهير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مونت صرح وقال:"عقدي ممتد مع الفريق لعامين، وأنا سعيد جدا هنا ونأمل أن نبدأ مفاوضات التجديد عقد قريبا".

ويعد مونت من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين للبلوز حيث نجح في إثبات نفسه بكل قوة مع الفريق الأول خلال الموسمين الماضيين.

وشارك صاحب 23 عاما مع الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي ب 53 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفا وصنع 16 آخرين.

أما الموسم قبل الماضي، موسم 2020-2021، خاض اللاعب 54 مباراة مع البلوز، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع مثلهم.