شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض باريس سان جيرمان.. رونالدو يعرض خدماته على ثنائي أوروبي ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسيطر حالة كبيرة من الغموض خلال الفترة الماضية حول مصير الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد فيما يخص ما إذا كان سيستمر رفقة الشياطين الحمر الموسم القادم أم أنه سيرحل صوب أي من الفرق الناشطة بالدوريات الخمسة الكبرى.

رونالدو يعرض نفسه على ثنائي أوروبي جديد

رونالدو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن تخلف الدون عن السفر مع بعثة فريقه لخوض المعسكر الإعدادي في تايلاند إستعدادًا للموسم الجديد عزز من كافة الإشاعات التي تربطه بالرحيل عن قلعة أولد ترافورد.

وخرجت صحيفة “ لو باريزيان ” الفرنسية يوم أمس لتؤكد أن رونالدو سبق وأن قام بعرض نفسه على فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية لكن الإدارة الفرنسية أكدت أنه لا مكان للدون في التشكيلة التي يتواجد بها ميسي ونيمار ومبابي بجانب إيكاردي وآخرين.

ولم تكتفي لو باريزيان بذلك فحسب بل أكدت أن وكيل أعمال الدون خورخي مينديز عرضه على فريق نادي تشيلسي الانجليزي في إنتظار رد الإدارة الجديدة التي قامت بشراء النادي من الملياردير الروسي ابراموفيتش بجانب عرضه على إدارة العملاق البافاري بايرن ميونخ ليكون بديلًا لليفاندوفسكي الذي إقترب بشدة من الرحيل لبرشلونة الاسباني.

رحيل رونالدو عن المان يونايتد

يُذكر أن الكثير من التقارير الإعلامية البريطانية قد ربطت رحيل الدون بأنه لا يرغب في إستكمال عقده الذي ينتهي بنهاية الصيف القادم 2023 حيث يعترض على النشاط الإداري الضعيف في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بجانب فشل الفريق في الوصول لدوري أبطال أوروبا

أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد