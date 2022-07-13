شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يؤكد أن تعزيز العلاقات بين روسيا وإيران "تهديد كبير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات مع إيران وسط الصراع الأوكراني تمثل "تهديداً كبيراً".



وجاءت تصريحات سوليفان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات دون طيار، بما فيها طائرات يمكن استخدامها سلاحاً، لنشرها في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يزور بوتين طهران الأسبوع المقبل.

ووصف سوليفان توقيت رحلة بوتين بـ "مثير للاهتمام".

وقال سوليفان: "أن تعزز روسيا تحالفها مع إيران لقتل الأوكرانيين أمر على العالم كله أن ينظر إليه ويعتبره تهديداً بالغاً".