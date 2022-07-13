البيت الأبيض ينفي تصريحات مستشار الأمن القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أخطأ اليوم الأربعاء، حين قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد إقامة قنصلية للفلسطينيين بالقدس الشرقية.



وأوضح كيربي أنه لا تغيير في السياسة الأمريكية في قضية القنصلية.

وتريد الولايات المتحدة إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، غرب المدينة، وليس في القدس الشرقية، وهي قنصلية أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2019.