ثلثا اللاجئين من أوكرانيا لا ينوون العودة.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حوالي ثلثي اللاجئين الفارين من أوكرانيا يتوقعون البقاء في البلدان التي تستضيفهم حتى يهدأ القتال ويتحسن الوضع الأمني في بلدهم.



وأظهر المسح على 4900 لاجئ من أوكرانيا يعيشون في التشيك، والمجر، ومولدفيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، أن أغلب اللاجئين، ومعظمهم نساء وأطفال، يأملون العودة في نهاية المطاف. وأجري المسح بين منتصف مايو (أيار) ومنتصف يونيو (حزيران).

وتقول المفوضية إن أكثر من 5.6 ملايين لاجئ مسجلون الآن في أنحاء أوروبا، مع عبور ما يقرب من 8.8 ملايين من أوكرانيا وعودة نحو 3.3 ملايين إليها منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).

وذكرت المفوضية أن 40 % من الذين يسعون للعودة يعتزمون ذلك في الشهر المقبل، مضيفة أن نسبة أعلى من اللاجئين القادمين من العاصمة كييف، ومناطق في الغرب يخططون للعودة مقارنة مع الذين من الشرق والشمال.