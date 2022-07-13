شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يتسبب في افساد صفقة تشيلسي الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي سعيه للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وترغب إدارة البلوز في التعاقد مع جناح قوي ليدعم صفوف الفريق في الناحية الهجومية إلا أن الإدارة حتى الآن لم تتوصل لاتفاق نهائي مع أي لاعب من الدوريات الكبرى.

كانت البداية مع رافينيا جناح ليدز يونايتد، إلا أن اللاعب أصبح قريبا من الانتقال لفريق برشلونة الإسباني وفقا لرغبته وسعيه وراء حلمه بارتداء قميص الفريق الكتالوني.

جنابري يرفض اللعب لتشيلسي

جنابري

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن جنابري لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني أصبح محل أنظار إدارة تشيلسي للتعاقد معه إلا أن الصفقة في طريقها للفشل.

وأضافت الصحيفة أن جنابري يرفض رفضا قاطعا ارتداء قميص تشيلسي واللعب باسم البلوز بسبب حبه الشديد لناديه السابق آرسنال وولاءه للفريق.

وأختتمت الصحيفة بان جنابري سيكون متاحا للانطلاق لأي فريق آخر غير تشيلسي، حيث تستهدف إداراة أندية كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد التعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد الاعب مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لذلك ترغب إدارة بايرن ميونخ في التخلص من اللاعب هذا الموسم والاستفادة منه ماديا.

ويحق لجنابري التوقيع لأي فريق بالمجان في الشتاء القادم وقبل انتهاء عقده بستة أشهر في حالة عدم تجديد تعاقده مع إدارة الفريق البافاري.



مسيرة جنابري

بدأ جنابري مسيرته الكروية في العديد من الأندية الألمانية عندما كان صغيرا أبرزهم فريق شتوتجارت الألماني، قبل أن يتم شراءه من قبل نادي آرسنال الإنجليزي تحت 18 سنة مقابل 100 ألف دولار.

خرج جنابري لفترة إعارة لصفوف وست بروميتش عندما كان لاعبا في صفوف آرسنال ليعود من جديد للجانرز ويتم بيعه بشكل نهائي فيردر برمين الألماني في موسم 2016-2017.

انتقل سريعا إلى بايرن ميونخ في موسم 2017-2018 وخرج وقتها للإعارة لنادي هوفنهايم ليثبت ذاته ويعود للمشاركة مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم.

شارك جنابري طوال مسيرته مع بايرن ميونخ في 171 مباراة، سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 40 آخرين.