شكرا لقرائتكم خبر عن "BA.5" متحور جديد من كورونا: التهديدات مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فيروس كورونا المستجد هجومه على البشر الذي بدأ نهاية عام 2019 من الصين، ليكشف عن متحور جديد يسمى "BA.5" ناجم عن متحور "أوميكرون" الأوسع انتشار بين الأشخاص سواء كانوا محصنين باللقاحات المضادة أو متعافين مؤخرا من الإصابة بكورونا.

الإصابات في أمريكا

وذكر كبير المستشارين الطبيين الأمريكيين ورئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أنتوني فاوتشي، أن المتحور الجديد يتنشر بسرعة وتسبب في إصابة 60% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن الأشخاص الذين أصيبوا في الموجات الأولى والثانية أكثر عرضا للإصابة بالمتحور الجديد.

وأرجع فوتشي سبب انتشار سلالات جديدة من "أوميكرون" إلى قدرتها على التهرب من الأجسام المضادة وضعف اللقاحات الجديدة ضدها.

موجة إصابات واسعة

ويشهد العالم موجة إصابات واسعة من كورونا الأسابيع الأخيرة بعد أن هدأت فترة، الأمر الذي دعا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض السارية ينصح باستمرار تلقي اللقاحات والمضادات الحيوية أحادية النسيلة وعدم التقاعس، مبينا أن معظم الوفيات كانت للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو يعانون من خلل في جهاز المناعة.

تحذيرات وحقائق

من جهته أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن الموجات الجديدة بكورونا توضح أن الوباء لم يقترب من نهايته، موضحا في مؤتمر صحافي أن الفيروس يضغط على الجميع ويجب التصدي له.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الحكومات بنشر تدابير عديدة مثل وضع الكمامات وتحسين الهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج.

وبيّن الدكتور مايكل راين كبير مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية خلال نفس المؤتمر الصحافي مع مدير الصحة العالمية، أن الإصابات بكورونا ارتفعت بنسبة 30% الأسبوعين الماضيين نتيجة متحور BA.5 الناتج عن متحور أوميكرون.

تطور أعراض الإصابة

في نفس الوقت أكد كبير مسؤولي الصحة في أستراليا الغربية، أندرو روبرتستون، في تصريحات صحفية أن الإصابات تكررت مع الأشخاص، وأشار عالم الأوبئة في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، ميغان كال، إلى أن السلالات الجديدة تنتشر بشكل كبير بين أشخاص لم يصابوا بالفيروس من قبل، مؤكدا أن نسبة المصابين بالمتحول الجديد في إنجلترا يمثلون 15% فقط من سكان البلاد.

ويعاني مرضى كورونا من أعراض متشابهة تشمل سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والسعال المستمر والتعب وأحيانا الحمى، ويصيب المتحور الجديد الأشخاص بالتعرق الليلي.