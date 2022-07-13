شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في مستهل جولة بالشرق الأوسط، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والرئيس إسحاق هرتسوج، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وكذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.