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عاجل.. الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل في مستهل جولته بالشرق الأوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في مستهل جولة بالشرق الأوسط، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

 

وسيقضي بايدن يومين في القدس لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في الضفة الغربية.

 

ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والرئيس إسحاق هرتسوج، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وكذلك محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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