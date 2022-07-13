الرئيس السيسي والملك سلمان يجريان مباحثات هاتفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب البيان فقد أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بالخير لمصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية.

ومن جانبه، أعرب السيسي عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية بدوام التقدم والسلام والازدهار.

وتأتي تلك المباحثات الهاتفية، قبيل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية يتخللها قمة أمريكية خليجية بمشاركة مصر والأردن والعراق.