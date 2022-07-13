عاجل.. الشيخ محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين, بنجاح موسم الحج.



وقالت وكالة الأنباء السعودية: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام".

وأضافت: قدم خادم الحرمين الشريفين، شكره للشيخ محمد بن زايد على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.

كان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، قد كشف عن نجاح خطة الحج لهذا العام.

وقال الفيصل إن رحلة الحجاج سارت بطمأنينة ويسر بفضل الله تعالى، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده من خدمات وإمكانيات، وطاقات بشرية وآلية.