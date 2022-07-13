عاجل.. تعيين رئيس الوزراء السريلانكي رئيسا بالانابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عُين رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنج رئيساً بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى الخارج، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء مع مطالبة آلالاف المحتجين بتنحي الرجلين.



وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة عبر التلفزيون: "بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا أنه عين رئيس الوزراء رئيسا بالإنابة وفقا لما ينص عليه الدستور".

أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه، بصفته قائماً بأعمال الرئيس، حالة الطوارئ في البلاد، بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن دينوك كولومباج المتحدث باسم ويكريمسينجه أنه فرض أيضاً حظراً للتجوال في المقاطعة الغربية، حيث توجد العاصمة كولومبو.

وتجمع محتجون أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة، وشوهدوا يدخلون المبنى بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، أكدت السلطات في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه.