شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. تعرف على حالات الإعفاء من الضريبة المستحقة على الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2020، عدد من الحالات التى يعفى بها الأشخاص من أداء الضريبة المستحقة على الدخل.



ووفقا للقانون ووفقا للقانون يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:

أولاً:

ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.





ثانيًا:أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.