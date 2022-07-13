شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة وكالة الفضاء.. إعداد الحسابات الختامية على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقرت اللائحة المالية لوكالة الفضاءالمصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنه 2021، إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للوكالة علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (46) من اللائحة سالفة الذكر لتقضي بأن يتم إعداد القوائم المالية والحساب الختامي للوكالة عن السنة المالية المنتهية على نمط موازانات الهيئات الاقتصادية كما ترسل القوائم المالية المعدة من النائب المختص في نهاية السنة المالية مع الحسابات الختامية ومرفقاتها بعد اعتماد مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة (قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات)

يشار إلي أن وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف الوكالة إلي نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وللوكاله عدد من الاختصاصات الهامة في مقدمتها وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا، وكذا برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه، الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

كما تختص بالوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها،ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها،تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.