شكرا لقرائتكم خبر عن الأفضل في تاريخ النادي.. نجم ليفربول يكيل المديح للمصري محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر إشادة جديدة من بعض زملائه في صفوف الريدز خلال الفترة الماضية.

فابينيو يصف محمد صلاح بالأفضل في تاريخ ليفربول

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الفرعون المصري محمد صلاح قد تلقى إشادة من البرازيلي فابينيو متوسط ميدان الريدز الذي وصفه بأسطورة النادي.

وخرج نجم السيليساو في تصريحات جديدة مؤكدًا أن صلاح يعد واحد من أفضل لاعبي ليفربول عبر التاريخ الممتد لسنوات طويلة.

وتابع فابينيو أثناء مقابلة أجراها مع ليفربول إيكو قائلًا:" الجميع في غاية السعادة بعد أن نجحنا في تجديد عقد محمد صلاح وسعداء برؤيته يلعب للفريق خاصةً أنه بات من الأساطير ورموز النادي.

وإستطرد:" صلاح بالفعل بات أسطورة من أساطير النادي وبات بإمكان البعض التأكيد على إقترابه من أن يكون الأفضل في تاريخ ليفربول".

وأنهى:" أتوقع ان ينجح الفرعون المصري في تسجيل الكثير من الأهداف ووجوده هام للغاية بالنسبة لنا".

أرقام صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي

يُذكر ان صلاح سبق وأن نجح في الفوز بلقب هداف البريميرليج الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام كما نجح في الحصول على جائزة أفضل صانع العاب وسجل إجمالًا في جميع البطولات 31 هدفًا وخلال 5 مواسم قضاها صلاح داخل قلعة الأنفيلد نجح في تسجيل 156 هدفا مع الريدز، كما توج مع الفريق بـ6 ألقاب.