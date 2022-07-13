شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء الآلاف في فرنسا بسبب انتشار حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطرت خدمات الطوارئ بالساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي، لإجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب انتشار حرائق الغابات.

وأخلت 5 مخيمات بالقرب من تاست-دو-بوك جنوب مدينة بوردو، صباح اليوم الأربعاء كإجراء احترازي.

وأعلنت السلطات في إقليم جيروند نقل نحو 6 آلاف شخص إلى مواقع أخرى.

وبالقرب من بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غربي البلاد، حيث تشتعل أيضا الحرائق، جرى إخلاء خمس قرى، ونقل 500 شخص لمناطق آمنة.

موجة حارة

وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 1200 هكتار من الأراضي. ويأتي اندلاع الحرائق في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 37 درجة مئوية في المنطقة. وجرى الإعلان عن ارتفاع مستوى التحذير من موجة الحرارة.

وأعلنت إدارة الإقليم أن أكثر من 600 من رجال الإطفاء يشاركون في جهود مكافحة النيران. ومن المتوقع أيضا أن تشارك قوات طوارئ من مناطق أخرى في الجهود.