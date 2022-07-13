شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سريلانكا يهرب إلى جزر المالديف.. ومطالب بإقالة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا من البلاد إلى جزر المالديف اليوم الأربعاء، قبل ساعات من موعد تنحيه وسط احتجاجات واسعة النطاق على طريقة تعامله مع أزمة اقتصادية مدمرة أنهت إحكام قبضة عائلته القوية على الدولة.

وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه حالة الطوارئ بينما حاصر عدة مئات من المحتجين مكتبه في كولومبو في محاولة لاختراق المجمع أمام شرطة مكافحة الشغب وتسلق الأسوار. وأطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وحلقت طائرة هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة.

وقال دينوك كولومباج، المتحدث باسم رئيس الوزراء، "أعلن رئيس الوزراء بصفته قائما بأعمال الرئيس حالة الطوارئ (في أنحاء البلاد) وفرض حظر تجول في المقاطعة الغربية"، والتي تشمل كولومبو.

وينهي فرار الرئيس حكم عائلة راجاباكسا القوية التي هيمنت على السياسة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا على مدى العقدين الماضيين.