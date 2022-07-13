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إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا.. بعد فرار الرئيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

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أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه، بصفته قائماً بأعمال الرئيس، حالة الطوارئ في البلاد، بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ عن دينوك كولومباج المتحدث باسم ويكريمسينجه أنه فرض أيضاً حظراً للتجوال في المقاطعة الغربية، حيث توجد العاصمة كولومبو.

 

وتجمع محتجون أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة، وشوهدوا يدخلون المبنى بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

 

في غضون ذلك، أكدت السلطات في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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