شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا.. بعد فرار الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه، بصفته قائماً بأعمال الرئيس، حالة الطوارئ في البلاد، بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن دينوك كولومباج المتحدث باسم ويكريمسينجه أنه فرض أيضاً حظراً للتجوال في المقاطعة الغربية، حيث توجد العاصمة كولومبو.

وتجمع محتجون أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة، وشوهدوا يدخلون المبنى بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، أكدت السلطات في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه.