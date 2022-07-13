وكالة: كييف تقصف لوغانسك الانفصالية بأسلحة أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

أطلقت القوات الأوكرانية عدداً من الصواريخ على منطقة لوغانسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.



وقال الممثل عن الانفصاليين أندريه ماروتشكو، عبر تلغرام، إن المنطقة تعرضت لإطلاق نار واسع النطاق من راجمات "هيمارس" الأمريكية، من قرية أرتيميفسك في منطقة دونيتسك الليلة الماضية. وأصابت عدة صواريخ أهدافها، وفقا للوكالة الالمانية.

وأعلن قائد الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة لوغانسك سيرهي هايداي تدمير مستودعات عسكرية للعدو.

ومن جانبها، قالت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا إن الوضع متوتر، إلا أن الدفاعات الجوية تسيطر عليه.