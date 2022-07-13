عاجل.. كلمة مرتقبة اليوم لرئيس دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.



ويسلط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الكلمة الضوء على منهج الدولة وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

وتبث الكلمة اليوم الأربعاء على القنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.