شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يغري نجم برشلونة بهذا القرار من أجل الموافقة على الرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة مانشستر يونايتد محاولاتها من أجل التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تصحيح المسار والخروج من كبوة النتائج السلبية خلال الأعوام الماضية.

وفشل فريق مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم واكتفى فقط بالتأهل للدوري الأوروبي بعد أن أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز السادس.

وتعد أبرز الأسماء التي ارتبط اسمها بالانتقال لصفوف اليونايتد خلال الانتقالات الصيفية الحالية، هو النجم فريكني دي يونج لاعب وسط برشلونة الإسباني، والذي يقدم اداء متميزا مع الفريق الكتالوني الفترة الأخيرة.

مانشستر يونايتد يتمسك بالتعاقد مع دي يونج

وتسعى الإدارة استغلال الأزمات المالية التي يعاني منها فريق برشلونة ومحاولة الفريق الإسباني لتقليل النفقات، من أجل الضغط عليهم وإغراءهم ماديا من أجل الموافقة على إنهاء الصفقة في أسرع وقت.

سبب رفض دي يونج الانتقال لمانشستر يونايتد

دي يونج

وعلى الرغم من تمسك اليونايتد بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن النجم الهولندي لا يزال متمسكا بالبقاء في برشلونة لرغبته في المشاركة الموسم القادم بدوري أبطال أوروبا، في حين سيشارك اليونايتد بالدوري الأوروبي.

إدارة اليونايتد تغري دي يونج للموافقة على الرحيل عن برشلونة

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن إدارة اليونايتد تواصل جهودها لإقناع اللاعب وحاولوا إغراءه من أجل قبول اللعب في الفريق والتنازل عن المشاركة الموسم القادم بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليونايتد قاموا بإغراء اللاعب بمنحه الرقم المفضل لقميصه وهو رقم 21 من أجل الموافقة على الانتقال لقلعة الأولد ترافورد.

وأختتمت الصحيفة بأن إدارة الفريقين قد اتفقا على القيمة المالية للصفقة وهي 85 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، ليتبقى فقط إقناع اللاعب بالرحيل.

أرقام دي يونج مع برشلونة



وكان قد شارك دي يونج رفقة فريق برشلونة منذ قدومه في عام 2019 ب137 مباراة، سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 17 آخرين.

مباريات برشلونة في الدوري الاسباني

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.