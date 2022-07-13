شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - رونالدو وميسي في فريق واحد الموسم المقبل؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الجدل قائما حول موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، سواء بالبقاء داخل قلعة الأولد ترافورد أو الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن رونالدو مستاء للغاية من إدارة اليونايتد ويرغب جديا في الرحيل عن صفوف الفريق خلال هذا الموسم وهو ما قام بإبلاغه للإدارة بالفعل.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

وكان قد أنهى مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالمركز السادس بصعوبة بالغة بعدما حصد 58 نقطة من 16 انتصارا و10 تعادلات و12 خسارة، بعد أن كان قريبا من عدم التأهل لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

رونالدو يعرض نفسه على باريس سان جيرمان

ووفقا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن رونالدو قام بعرض نفسه على نادي باريس سان جيرمان في الفترة الماضية من أجل الانتقال لصفوف الفريق الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو

وأضافت الصحيفة بأن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، لديه علاقة قوية بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ولويس كامبوس المستشار الخاص بالنادي، وقد يتدخل لإنهاء الصفقة في أقرب وقت.

وأكملت الصحيفة أن رونالدو لن يكن له مكانا داخل قلعة باريس سان جيرمان وذلك بسبب تواجد العديد من النجوم الكبار داخل الفريق في الوقت الحالي.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

وكان قد اكتسح اليونايتد نظيره ليفربول بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التحضيرية للموسم الكروي الجديد في معسكر الفريق بتايلاند.