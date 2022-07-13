شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد هروب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه، بصفته قائما بأعمال الرئيس، فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وذلك بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن دينوك كولومباج المتحدث باسم ويكريمسينجه القول إنه فرض أيضا حظرا للتجوال في المقاطعة الغربية، حيث توجد العاصمة كولومبو.

وكان محتجون تجمعوا أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة، وشوهدوا وهم يدخلون المبنى بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، أكدت السلطات في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه.

وفر راجاباكسا من البلاد قبل استقالته المفترض أن يعلنها اليوم. وكان راجاباكسا قد أبلغ رسميا رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردينا بأنه سيستقيل الأربعاء.