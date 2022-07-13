روسيا: إسقاط أربع مقاتلات و9 مسيرات أوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط المقاتلات الروسية لـ 3 مقاتلات أوكرانية في الجو من طراز "سو-24" و"سو-25" و"ميغ-29"، وإسقاط مقاتلة "سو-25" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.



جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسي، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها الخاصة بينما يتكبد العدو خسائر فادحة على كل الجبهات.

تم تحييد أكثر من 350 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على أراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولاييف، و20 وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية.

كما تمكنت القوات الفضائية الجوية الروسية من تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا نتيجة قصف بأسلحة دقيقة التوجيه لنقطة الانتشار المؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 59 في الجزء الشرقي من مدينة نيكولاييف، كما تدم تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية و10 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز 2إس1 "غفوزديكا" وأكثر من 10 وحدات من السيارات والمعدات الخاصة.

كذلك فقد تم تصفية مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للكتيبة 242 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 241 المنتشر من كييف بالقرب من قرية "ديمينتيفكا" بمنطقة خاركوف، حيث لقي 5 مسلحين مصرعهم على الفور، وتم أسر 10 جنود أوكرانيين آخرين.