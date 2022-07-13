الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلات جوية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم منخفضة التكاليف إلغاء رحلات جوية اليوم الأربعاء بسبب خلاف مع طواقم الملاحة، بحسب ما ذكرته نقابة العاملين بالملاحة التجارية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم النقابة القول إنه تم إلغاء العشرات من الرحلات بسبب إضراب العاملين.

ورفضت شركة ترانسافيا، التابعة للخطوط الجوية الفرنسية، التعليق على أي إلغاء محتمل للرحلات بعد تحذير من ذلك أمس الثلاثاء.