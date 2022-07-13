كوريا الجنوبية تطور مدمرات بحرية جديدة لجيشها (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية تصنع مدمرات عسكرية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.



وجاء في منشور على الموقع "تعمل شركة Hyundai Heavy Industriesعلى وضع التصميم الرئيسي لمدمرة عسكرية معدّلة من فئة مدمرات KDDX، الانتهاء من التصميم من المتوقع أن يتم العام القادم، وعام 2024 من المفترض أن توقع الشركة عقودا مع سلاح البحرية الكوري الجنوبي للبدء بتصنيع السفينة".

وأشار الموقع "إلى أن السفينة الجديدة ستختلف عن سفن KDDXمن حيث التصميم، وستحمل معها تغييرات كبيرة مقارنة بالسفن العسكرية الموجودة حاليا لدى كوريا الجنوبية".

ومن المفترض أن تتمتع السفينة الجديدة بمقدار إزاحة للمياه يعادل 65000 طن، وأن تسلّح بمدافع من عيار 127 ملم، و16 صاروخا موجها للتعامل مع الأهداف البرية، و64 صاروخا موجها مضادا للأهداف الجوية والبحرية.

وستجهّز السفينة أيضا بأنظمة تحكم قتالي متطورة، وصارٍ متكامل مجهز برادارات حديثة من تطوير شركة Hanwha Systems.