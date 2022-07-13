شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 توفر إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال في ظل نقص الإمدادات من روسيا لأوروبا.

وأشارت الخطة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، إلي أن نقص الامدادات الروسية أسفر عنه ذلك من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة جاوزت 22%.

يشار إلي حرص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها، تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري رغم التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، والذي فندته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، أكدت إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات.