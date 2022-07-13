شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج: تعديلات جديدة لدخول غير المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو عبر حسابها على "تويتر"، بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقا للمتطلبات التالية:

-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمن تزيد أعمارهم عن 3 سنوات).

-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.

-إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).