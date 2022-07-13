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قنصلية المملكة في هونج كونج: تعديلات جديدة لدخول غير المقيمين

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الدمام - شريف احمد - أوضحت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو عبر حسابها على "تويتر"، بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقا للمتطلبات التالية:

-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمن تزيد أعمارهم عن 3 سنوات).

-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.

-إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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