شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في هونج كونج: تعديلات جديدة لدخول غير المقيمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو عبر حسابها على "تويتر"، بأن حكومة هونج كونج أعلنت عن عدد من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقا للمتطلبات التالية:
-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمن تزيد أعمارهم عن 3 سنوات).
-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.
-إرفاق حجز مؤكد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).