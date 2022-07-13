12 يوليو , 2022
نيويورك: ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن أكثر من 5 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، مضيفاً أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي لديها العشرات من مراقبي حقوق الإنسان في الجمهورية السوفيتية السابقة، في تحديثها الأسبوعي إن 5024 شخصا قتلوا وأُصيب 6520 آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في صراع أوكرانيا تجاوز 5 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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