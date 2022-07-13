فرنسا: أمام طهران «بضعة أسابيع» فقط لإحياء الاتفاق النووي

13 يوليو , 2022
مركبات جوية عسكرية بدون طيار في قاعدة تحت الأرض في مكان مجهول في إيران (أ ف ب).
حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا مساء الثلاثاء من أنّ الوقت ينفد من إيران لإحياء الاتفاق المتعلّق ببرنامجها النووي، مشدّدة على أنّ «نافذة الفرصة» المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستغلق في غضون «بضعة أسابيع».
وقالت كولونا أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية «لقد برهنّا عن قدر كبير جدّاً من الصبر، لكنّ الوضع الراهن لا يُحتمل، لأنّ إيران تعتمد منذ أشهر موقفاً تسويفياً».
وأضافت «ما زالت هناك أمام إيران نافذة فرصة ومجال مفتوح لكي تقرّر أخيراً قبول الاتفاق الذي ساعدت في بنائه، لكنّ الوقت ينفد».
وشدّدت الوزيرة الفرنسية على أنّ «الوقت ينفد، على طهران أن تدرك ذلك».
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