فيفو تطلق هاتفها الذكي Y77 5G الجديد

12 يوليو , 2022 بكين: أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي Y77 5G الجديد، الذي يمتاز بشاشة LCD قياس 6.58 بوصات وبدقة وضوح 2408 × 1080 بيكسل FHD+. وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد، من الفئة المتوسطة، ينبض بداخله المعالج MediaTek Dimensity 810 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيغابايت. ويشتمل على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 50 ميغابيكسل مع كاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميغابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميغابيكسل. ويدعم هذا الهاتف تقنيةWi-Fi 2,4/ 5 GHz وتقنية Bluetooth 5.1 وشبكة الاتصالات 5G، وهو مجهز ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 12.0.

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