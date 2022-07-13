روسيا تحذر من ردً مؤلم على العقوبات الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الخطوات التي ستتخذها موسكو رداً على العقوبات الغربية ضدها قد تكون "مؤلمة جداَ".



وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية ليل الثلاثاءالأربعاء، إلى أن الجانب الروسي "لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته".

وأضاف "من الواضح أن الدول الغربية ترهق اقتصادها ومواطنيها بالخطوات المعادية لروسيا"، مضيفاً أنه "ليس ذنب روسيا، أن يواجه الأوروبيين شتاء دون تدفئة، وحر الصيف دون مكيفات الهواء".

واعتبر أن العقوبات ضد بلاده ترتد على الاقتصادات الغربية، مضيفاً "ومع ذلك نحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتنا. ونحن لا نعلق تقليديا على طبيعتها المحتملة، والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن. والقيود الغربية حساسة للاقتصاد الروسي، لكن إجراءاتنا التي سنتخذها رداً عليها قد تكون مؤلمة جداً".