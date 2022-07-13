احتجاجات في بنما رغم خفض أسعار الوقود والسلع الغذائية.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع بنما مجدداً أمس الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بإجراءات ضد التضخم والفساد.



وخرج مئات المتظاهرين إلى الشارع الإثنين، ما دفع بالرئيس لورنتينو كورتيز لإعلان خفض أسعار البنزين للعربات الخاصة إلى 3.95 دولارات للغالون، اعتبارا من 15 يوليو(تموز)، أي بنسبة 24 % عن أسعار نهاية (حزيران)، في إجراء يستفيد منه النقل العام منذ مايو(آيار).

كما أعلن أن حكومته ستصدر مرسوماً لتجميد أسعار عشرات السلع الأساسية.

وقالت الطالبة غانيريث دومينغيز وسط المتظاهرين الثلاثاء: "الوضع في بنما لا يطاق".

وإضافة إلى تظاهرات العاصمة خرجت تظاهرات في أنحاء البلاد رغم إعلان الرئيس تلك الإجراءات.

وتقول نقابات إن التظاهرات ستتواصل حتى خفض أسعار البنزين تحت 3 دولارات للغالون.