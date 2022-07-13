مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن وباء كورونا لم يقترب من نهايته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد-19 تظهر أن الوباء "لم يقترب حتى من نهايته".



وقال جيبريسوس في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته"، مضيفا "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له".

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن كوفيد -19 لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية بعد نحو عامين ونصف العام من الإعلان عن اكتشافه لأول مرة.

وذكرت لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، في بيان، الثلاثاء، إن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئا.

وجاء في البيان أن الحالات التي أُبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30% في الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة عن أعلى مستوى من التأهب، والمعروف باسم طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، لكوفيد-19 في 30 يناير 2020.