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مقتل ثلاثة في تصادم خلال ازدحام مروري على طريق سريع بألمانيا

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الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث تصادم كبير بدأ باصطدام مركبة بمقدمتها بمؤخرة مركبة أخرى فى ازدحام مرورى على طريق سريع رئيسي يربط الشرق بالغرب في ألمانيا.

ووقع الحادث على الطريق السريع "إيه 2" بالقرب من "بورج" بولاية ساكسونيا أنهالت ظهر أمس.

وذكرت الشرطة أن شاحنة اصطدمت بنهاية ازدحام مروري، ودفعت سيارة بمقطورة في طريق شاحنة أخرى. واشتعلت النيران في السيارات وأطلقت سحابة كبيرة من الدخان فوق مكان الحاد

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة المسؤول عن الاصطدام بمقدمة شاحنته واثنين آخرين في السيارة ذات المقطورة قتلوا في الحادث. ونقل سائق الشاحنة الأخرى إلى المستشفى فى حالة خطيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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