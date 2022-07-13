شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة في تصادم خلال ازدحام مروري على طريق سريع بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في حادث تصادم كبير بدأ باصطدام مركبة بمقدمتها بمؤخرة مركبة أخرى فى ازدحام مرورى على طريق سريع رئيسي يربط الشرق بالغرب في ألمانيا.

ووقع الحادث على الطريق السريع "إيه 2" بالقرب من "بورج" بولاية ساكسونيا أنهالت ظهر أمس.

وذكرت الشرطة أن شاحنة اصطدمت بنهاية ازدحام مروري، ودفعت سيارة بمقطورة في طريق شاحنة أخرى. واشتعلت النيران في السيارات وأطلقت سحابة كبيرة من الدخان فوق مكان الحاد

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة المسؤول عن الاصطدام بمقدمة شاحنته واثنين آخرين في السيارة ذات المقطورة قتلوا في الحادث. ونقل سائق الشاحنة الأخرى إلى المستشفى فى حالة خطيرة.