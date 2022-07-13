شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي»: نصف سكان هايتي يعانون من انعدام الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجوع يتصاعد في هايتي حيث يعاني نصف السكان تقريبا من انعدام الأمن الغذائي وسط تزايد التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود وتدهور الأمن.

وأكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور في بيان صحفي أمس، أن البرنامج يواصل تقديم المساعدة إلى الهايتيين الضعفاء ويدعم المجتمع الإنساني بالنقل الجوي والبحري الحيوي على الرغم من إغلاق الطرق من قبل الجماعات الإجرامية.

وقال باور: لقد انقطعت أجزاء كبيرة من السكان عن القلب الاقتصادي للبلاد، ويأتي هذا في وقت تتصدى فيه هايتي حاليا لكوفيد-19، والكوارث الطبيعية الأخيرة، والتضخم المرتفع، وارتفاع الأسعار، كأثر مضاعف للصراع في أوكرانيا، نشهد ارتفاع الجوع بشكل كبير في العاصمة وجنوب البلاد.